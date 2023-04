Wereldkampioen Evenepoel wint Luik-Bastenaken-Luik weer na solo

De Belgische wielrenner Remco Evenepoel heeft voor het tweede jaar op rij Luik-Bastenaken-Luik gewonnen, de laatste klassieker van dit voorjaar. De wereldkampioen van Soudal – Quick-Step deed dat opnieuw na een indrukwekkende solo. Hij reed de laatste 30 kilometer in de stromende regen alleen voorop.

Vroeg in de koers was de andere topfavoriet, de Sloveen Tadej Pogacar, uitgevallen na een val. De renner van UAE Team Emirates, de afgelopen week al winnaar van de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl, liep daarbij breuken op in zijn linkerpols.

Voor Evenepoel (23) was het zijn eerste eendaagse koers van dit jaar. Hij won al wel de UAE Tour, een van de drie rittenkoersen die hij reed. De afgelopen weken trainde hij op hoogte, in voorbereiding op de Giro d’Italia. Op ruim een minuut sprintte de Brit Tom Pidcock naar de tweede plaats, voor de Colombiaan Santiago Buitrago.

Vroeg in de koers was een kopgroep van elf renners ontstaan met daarin Nederlander Lars van den Berg. Het peloton liet begaan en werd pas opgeschrikt bij de val van Pogacar, na ruim 85 kilometer. Richting Côte de Stockeu, op een kleine 80 kilometer voor de finish, dunde de kopgroep steeds verder uit. Van den Berg zag nog vier renners om zich heen terwijl uit de achtergrond de Sloveen Jan Tratnik van Jumbo-Visma naderde, de ploeg die door coronagevallen van Sam Oomen en Tosh Van der Sande uitgedund aan de start was verschenen.

Richting Col du Rosier sloot Tratnik vooraan aan, met het peloton op ruim 1 minuut. De Sloveen trok door en alleen de Italiaan Simone Velasco kon volgen. Evenepoel had met de Belg Ilan Van Wilder nog één ploeggenoot over in de groep kanshebbers die zich richting Côte de la Redoute spoedde, de plek waar de kopman van Soudal – Quick-Step vorig jaar zijn beslissende aanval plaatste.

500 meter onder de top werden Tratnik en Velasco achterhaald. Evenepoel wachtte even maar versnelde niet veel later. Pidcock kon net aanklampen bij de wereldkampioen. Het tweetal kreeg een duo van Trek-Segafredo – de Italiaan Giulio Ciccone en de Deen Mattias Skjelmose – achter zich aan.

Maar voor Evenepoel ging het niet snel genoeg. Terwijl het onophoudelijk regende liet hij met nog 30 kilometer te gaan Pidcock achter. Binnen de kortste keren had de jonge Belg een voorsprong van een minuut op de eerste achtervolgers. Die zagen hem pas na de finish terug.