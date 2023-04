Formule 1-coureur Leclerc op pole in Bakoe, Verstappen tweede

Formule 1-coureur Charles Leclerc begint zondag aan de Grote Prijs van Azerbeidzjan vanaf poleposition. De Monegask was tijdens de kwalificatie met zijn Ferrari net iets sneller dan de Red Bulls van tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen en Sergio Pérez.

Leclerc noteerde tijdens de laatste kwalificatiesessie een tijd van 1.40,203, waarmee hij 0,188 sneller was dan Verstappen. Nyck de Vries, die vrijdagochtend een sterke vrije training had gereden, haalde het einde van de eerste kwalificatie niet nadat hij zijn AlphaTauri in de muur had gezet.

“Het is hier erg lastig om een volledig goede ronde te rijden”, keek Verstappen na de kwalificatie terug. “We probeerden wat anders in de tweede ‘run’, wat uiteindelijk misschien niet ideaal was voor de tijd. Het is hier erg moeilijk. Maar we staan P2 en we weten dat we hele goede auto’s hebben. Het is niet zo verkeerd.”

Voor Leclerc was het de derde pole in Bakoe op rij. Vorig jaar haalde hij het einde van de race niet vanwege technische problemen en zag hij Verstappen naar de zege rijden. De twee vochten vrijdag, samen met Pérez, een spannende strijd uit om de poleposition. Leclerc had tijdens de eerste van de drie kwalificatiesessies (Q1) de beste tijd neergezet, voor Verstappen. Tijdens Q2 draaide de Nederlander de zaken om.

In de beslissende kwalificatiesessie zette Pérez als eerste een snelle tijd neer, voordat de Mexicaan voorbijgestoken werd door Verstappen en Leclerc. De Monegask was vervolgens in zijn allerlaatste ronde nog net iets sneller en zag Verstappen even later net tekortkomen. Carlos Sainz, de teamgenoot van Leclerc, eindigde als vierde. Zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton (Mercedes) start zondag vanaf de vijfde plaats.

De Vries had voor een spectaculaire moment tijdens Q1 gezorgd door in bocht drie van de baan te schieten. De Nederlander had tijdens de vrije training nog de zesde tijd genoteerd. Na een rode vlag en enig vertraging zorgde Pierre Gasly voor een tweede oponthoud. De Fransman, die zijn Alpine ’s ochtends in brand had zien vliegen, crashte eveneens in bocht drie.

In Bakoe staat ook de eerste sprintrace van het seizoen op het programma. In de nieuwe opzet is er voor het eerst een kwalificatie voor de sprintrace. Deze ‘sprint-shootout’ vervangt de vrije training op zaterdagochtend, waarna zaterdagmiddag de sprintrace volgt. Door de omzettingen was nu voor het eerst een kwalificatie voor de grand prix op een vrijdag.

Verstappen won de laatste grand prix in Australië op 2 april en verstevigde daarmee zijn leidende positie in de WK-stand. De Nederlander heeft 15 punten voorsprong op Pérez. Nummer 3 Fernando Alonso staat 24 punten achter Verstappen.