Wielrenner Ayuso grijpt macht in Ronde van Romandië

Juan Ayuso heeft de macht gegrepen in de Ronde van Romandië. De Spaanse wielrenner van UAE Team Emirates was de snelste in een tijdrit over 18,75 kilometer met start en aankomst in Châtel-Saint-Denis. Hij nam de leiding in het algemeen klassement over van de Brit Ethan Hayter van Ineos-Grenadiers.

Ayuso finishte na 25 minuten en 15 seconden. De Amerikaan Matteo Jorgenson moest 5 seconden toegeven. De Engelsman Adam Yates werd derde op 17 seconden. In het algemeen klassement heeft Ayuso nu een voorsprong van 18 seconden op Jorgenson. De Noor Tobias Foss van Jumbo-Visma staat derde op 19 tellen. De Ronde van Romandië eindigt zondag.

Sergio Higuita heeft de rittenkoers door Zwitserland verlaten. De klimmer van Bora Hansgrohe werd als een van de favorieten voor de eindzege gezien. Maar de Colombiaan kon de afgelopen dagen echter niet overtuigen en stond 68e in het algemeen klassement. Hij ging niet meer van start voor de tijdrit.