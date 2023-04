Formule 1-coureur De Vries crasht tijdens kwalificatie in Bakoe

Nyck de Vries heeft zijn goede vrije training van vrijdagochtend geen vervolg kunnen geven tijdens de kwalificatie voor de hoofdrace van de Grote Prijs van Azerbeidzjan. De Nederlandse coureur zette zijn AlphaTauri in de muur in bocht 3.

De Vries, nog puntloos in de WK-stand, had de vrije training verrassend als zesde beëindigd. Na de crash van de Fries kwam de rode vlag. Tweevoudig kampioen Max Verstappen had op dat moment de beste tijd genoteerd.

De kwalificatie van vrijdagmiddag is voor de startvolgorde van de ‘normale’ race op zondag. In Bakoe staat ook de eerste sprintrace van het seizoen op het programma. In de nieuwe opzet is er voor het eerst een kwalificatie voor de sprintrace. Deze ‘sprint-shootout’ vervangt de vrije training op zaterdagochtend.