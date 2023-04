Verstappen snelste in vrije training Azerbeidzjan, De Vries zesde

Max Verstappen heeft in de vrije training voor de Grote Prijs van Azerbeidzjan de beste tijd genoteerd. De tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1 klokte in zijn Red Bull 1.42,315 en liet daarmee Charles Leclerc (Ferrari) en teamgenoot Sergio Pérez achter zich. Nyck de Vries eindigde verrassend op de zesde plaats in zijn AlphaTauri.

In Bakoe staat de eerste sprintrace van het seizoen op het programma. In de nieuwe opzet is er voor het eerst een kwalificatie voor de sprintrace. Deze ‘sprint-shootout’ vervangt de vrije training op zaterdagochtend. Later op vrijdag is de ‘normale’ kwalificatie, die de startvolgorde voor de race van zondag bepaalt.

Verstappen, na drie races de leider in de WK-stand, keek afgelopen week uit naar de eerste grand prix in een kleine maand. De Nederlander voorspelde wel “wat chaos” op het stratencircuit van Bakoe. Hij kreeg vrijdag tijdens de vrije training al snel gelijk. Na een kwartier vatte de Alpine van Pierre Gasly vlam en kwam er een rode vlag. De Fransman kon de auto veilig verlaten, waarna de race met nog een half uur te gaan werd vervolgd.

Verstappen had inmiddels de snelste tijd tot dat moment neergezet, voor Pérez en de Ferrari’s van Leclerc en Carlos Sainz. Leclerc (1.42,352) en Pérez (1.42,454) verwezen de Nederlander vervolgens even naar de derde plaats, maar de regerend kampioen bewaarde zijn snelste ronde voor het laatst.

De Vries noteerde een tijd van 1.43,414, waarmee hij op de zesde plaats eindigde. Een opmerkelijke prestatie voor de ‘rookie’, die met 0 punten laatste staat in het kampioenschap. De Mercedessen van Lewis Hamilton en George Russell kenden aan het begin van de training problemen met hun remmen en eindigden op respectievelijk de elfde en zeventiende plaats.

Verstappen won de laatste grand prix in Australië op 2 april en verstevigde daarmee zijn leidende positie in de WK-stand. De Nederlander heeft 15 punten voorsprong op Pérez. Nummer 3 Fernando Alonso staat 24 punten achter Verstappen.