Opnieuw wielrenners besmet met corona

Er lijkt sprake van een opleving van het coronavirus in het wielerpeloton. Vrijdag meldde wielerploeg Cofidis dat de Spanjaard Ion Izagirre en de Fransman Anthony Perez niet meer van start gaan in de Ronde van Romandië vanwege een covidbesmetting.

Eerder deze week werden er al besmettingen gemeld van de Italiaan Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) en de Belg Henri Vandenabeele van DSM. Die laatste mist daardoor deelname aan de Giro d’Italia, over Ciccone is wat dat betreft nog geen beslissing genomen. In de Ronde van Romandië stapte de Kazach Alexei Loetsenko (Astana) met een positieve test af na de eerste dag. Voor Luik-Bastenaken-Luik, de laatste voorjaarsklassieker van afgelopen zondag, moest Jumbo-Visma Sam Oomen en de Belg Tosh Van der Sande zich terugtrekken om corona.

Izagirre en Perez testten donderdagavond positief na de tweede etappe in Romandië. Ze nemen enkele dagen rust en starten vrijdag niet in de tijdrit van 18,75 km in en om Châtel-Saint-Denis. Alle andere teamleden van Cofidis testten negatief en zetten de wedstrijd voort.