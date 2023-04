Cilic zegt komst naar tennistoernooi Rosmalen toe

Tennisser Marin Cilic heeft zijn deelname toegezegd aan de Libéma Open, het grastoernooi van Rosmalen. De 34-jarige Kroaat nam voor het laatst deel in 2017 toen hij de halve finales haalde en daarna op Wimbledon doorstootte naar de finale.

Cilic, in 2014 winnaar van de US Open, heeft drie grastitels op zijn naam staan. Hij won twee keer op Queen’s in Londen (2012 en 2018) en eenmaal in Stuttgart (2021). De huidige nummer 23 van de wereld kwam sinds januari niet meer in actie door een knieblessure. Zijn laatste partij was de kwartfinale in het Indiase Pune waarin hij verloor van Tallon Griekspoor. Die heeft zijn komst naar Rosmalen ook al bevestigd, net als zijn landgenoten Botic van de Zandschulp en titelverdediger Tim van Rijthoven. Ook de Rus Daniil Medvedev prijkt op de deelnemerslijst.

Het toernooi in Rosmalen wordt gehouden van 10 tot en met 18 juni.