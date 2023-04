Twee beachvolleybalduo’s naar kwartfinales in Brazilië

Beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen hebben bij het Elite 16 toernooi in het Braziliaanse Uberlândia de kwartfinales bereikt. Het koppel won in de tussenronde van landgenoten Stefan Boermans en Yorick de Groot. Het duo Matthew Immers en Steven Van de Velde had zich al door groepswinst verzekerd van een plaats in de kwartfinale.

Brouwer en Meeuwsen waren met 21-14 21-14 te sterk voor hun landgenoten. In de kwartfinales nemen ze het later zaterdag op tegen de als eerste geplaatste Anders Mol en Christian Sørum uit Noorwegen. De Noren zijn de olympisch en wereldkampioenen. Immers en Van Velde treffen Nils Ehlers en Clemens Wickler uit Duitsland.

Voor Katja Stam en Raïsa Schoon eindigde het toernooi in de tussenronde. Het duo verloor in drie sets van Tina Graudina en Anastasija Samoilova uit Letland: 21-17 19-21 16-14.