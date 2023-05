Favorieten moeten meteen aan de bak in Giro d’Italia

Met de Sloveen Primoz Roglic en de Belg Remco Evenepoel als favorieten voor de eindzege gaat de Giro d’Italia van start met een individuele tijdrit over 19,5 kilometer in de regio Abruzzen.

De kopmannen van respectievelijk Jumbo-Visma en Soudal – Quick Step zijn vergelijkbaar sterke tijdrijders, dus de strijd brandt tussen Fossacesia Marina en Ortona meteen los. Al lijkt de Italiaan Filippo Ganna, een echte specialist tijdrijden, de grootste kanshebber om de eerste roze leiderstrui te veroveren.

Om 13.50 uur gaat de eerste renner van start, kort na 17.00 uur is de eerste etappewinnaar in de Italiaanse rittenkoers bekend.

De Giro kent traditiegetrouw een lastige slotweek met vrijwel louter bergetappes, de laatste dicht in de buurt van Slovenië. Daarna volgt een vliegreis naar Rome waar op 28 mei als afsluiter een volledig vlakke rit op het programma staat.

