Verstappen bekroont inhaalrace Miami met superieure zege

Max Verstappen heeft een inhaalrace bekroond met de zege in de Grote Prijs van Miami. De tweevoudig wereldkampioen startte als negende en reed 57 ronden later als eerste over de finish op het stratencircuit.

De Nederlander was in zijn Red Bull na vijftien ronden al opgerukt naar de tweede plaats achter zijn teamgenoot Sergio Pérez. Hij nam kort daarna de leiding na de pitstop van de Mexicaan. Pas na 46 ronden wisselde Verstappen van banden en keerde hij achter Pérez terug op de baan, maar het verschil was klein en de superieure Nederlander reed negen ronden voor het einde voorbij zijn teamgenoot en reed vervolgens onbedreigd naar de zege.

Het was de derde zege voor Verstappen dit jaar en de 38e in zijn carrière. In het kampioenschap verstevigde de Nederlander zijn leidende positie. Hij liep uit naar 14 punten voorsprong op zijn Mexicaanse rivaal.

Fernando Alonso leverde weer een puike prestatie voor Aston Martin door voor de vierde keer dit seizoen naar de derde plek op het podium te rijden. Nyck de Vries (AlphaTauri) kende een belabberde start. Hij kwam klem achter Lando Norris (McLaren) en zakte van de vijftiende naar de twintigste en laatste plaats. De Fries wist in het verloop nog een paar plekjes te winnen en eindigde als achttiende.

Pérez maakte vanaf poleposition wel een vlekkeloze start en dook voor Alonso de eerste bocht in. Verstappen moest de Fin Valtteri Bottas (Alfa Romeo) voorbij laten gaan en lag na de eerste ronde heel even tiende. Drie ronden later bleek zijn keuze voor de harde banden de juiste en was hij al opgestoomd naar de zesde plaats, onder meer door zowel Charles Leclerc (Ferrari) als Kevin Magnussen (Haas F1) in één vloeiende manoeuvre in te halen.

Na vijftien ronden waren ook George Russell (Mercedes), Pierre Gasly (Alpine), Carlos Sainz (Ferrari) en Alonso (Aston Martin) eraan voor de moeite en begon de jacht op zijn teamgenoot én titelrivaal.

In ronde 21 ging Pérez de pitstraat in voor zijn bandenwissel en gaf hij zijn eerste plek over aan Verstappen, die op de harde banden onverstoorbaar doorging. Het gat met Pérez bleef daarna ongeveer 16 á 17 seconden, waardoor hij na 46 ronden met een gerust hart zijn wissel naar de medium banden kon maken. Eenmaal aan de leiding reed hij ook nog even de snelste ronde van de race, die een bonuspunt opleverde.