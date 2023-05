Pérez berust in tweede plek: welverdiende zege Max

Sergio Pérez gaf alles in de Grote Prijs van Miami, maar de Mexicaan kon zijn reputatie als specialist op stratencircuits niet waarmaken. Max Verstappen was op de racebaan in Florida veel sneller. “Max had een geweldig tempo. Hij heeft verdiend gewonnen”, zei de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull na zijn tweede plaats.

Pérez was gestart van poleposition, Verstappen vanaf plek negen. “Het pakte voor mij niet goed uit op de medium banden. Ik kreeg al snel slijtage, die band was veel slechter dan verwacht en verknalde eigenlijk mijn race”, zei de Mexicaan, die vorige week nog de beste was in de Formule 1-race in Bakoe en dit seizoen met Verstappen het gevecht om de wereldtitel wil aangaan.

Fernando Alonso eindigde al voor de vierde keer dit seizoen als derde. De 41-jarige veteraan is de enige die in zijn Aston Martin de twee Red Bulls nog een beetje kan bijhouden. “Die auto van mij is fantastisch”, zei de Spanjaard. “Het was wel een beetje eenzame race op plek drie. Ik had wat meer tegenstand verwacht van de Ferrari’s, maar die reden slechter dan gedacht.”