Michael van Gerwen heeft de European Darts Open in België op zijn naam geschreven. De 34-jarige Brabander was in de finale met 8-6 te sterk voor de Brit Luke Humphries, die Dirk van Duijvenbode uit de finale had gehouden. De eindstrijd ging lang gelijk op, maar bij 5-5 nam Van Gerwen de voorsprong en stond die niet meer af.

Van Duijvenbode verloor zijn halve finale met 7-6 van Humphries, die op die manier net aan een Nederlands onderonsje voorkwam.