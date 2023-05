Tennisster Rus verliest in Rome na middernacht van Giorgi

Arantxa Rus heeft op het grote WTA-toernooi van Rome in de eerste ronde verloren van de Italiaanse Camila Giorgi. De beste tennisster van Nederland won nog wel de eerste set, maar moest toch in drie sets buigen voor de nummer 37 van de wereld: 4-6 6-2 6-3. De partij op het centercourt van het Foro Italico duurde ruim twee uur en was pas na middernacht afgelopen.

De 32-jarige Rus had de afgelopen dagen twee kwalificatiewedstrijden op het Italiaanse gravel gewonnen, net als vorige maand op het prestigieuze WTA-toernooi van Madrid. Daar won ze wel een ronde in het hoofdtoernooi.

Rus probeert zich dit gravelseizoen terug te vechten in de mondiale top 100. Een plek bij de beste honderd tennissters geeft recht op deelname aan de grandslamtoernooien. Rus is niet rechtstreeks toegelaten tot Roland Garros, maar maakt nog wel kans op een plek in het hoofdschema van Wimbledon. Ze begon deze week als de mondiale nummer 107.