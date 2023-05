Wereldkampioen Evenepoel heeft pijn, maar gaat door in Giro

Remco Evenepoel is niet ongeschonden uit de vijfde etappe van de Ronde van Italië gekomen. De Belgische wereldkampioen, die geldt als grote favoriet voor de eindzege, kwam twee keer ten val. Bij een nadere medische check kwamen een bloeduitstorting, een verkramping van zijn spieren en problemen bij het heiligbeen aan het licht.

Volgens zijn ploeg Soudal – Quick-Step stapt de 23-jarige kopman donderdag gewoon op de fiets. “Zeker is dat de zesde etappe een moeilijke wordt voor hem”, zei ploegarts Toon Cruyt in een persupdate.

Evenepoel kwam al vroeg in de rit voor de eerste keer ten val door een loslopende hond. Hij vervolgde na een korte medische check zijn weg. Ploegmaten brachten hem terug in het peloton. Kort voor de finish ging hij voor de tweede keer tegen het asfalt. Hij bleef een tijdje verdwaasd, maar ook geërgerd, naast zijn fiets zitten. Toch stapte hij later op om de rit uit te rijden. Hij liep geen tijdverlies op, omdat de val binnen 3 kilometer van de finish was. Zodoende blijft hij tweede in het algemeen klassement op 28 seconde van de Noorse rozetruidrager Andreas Leknessund.

“Het probleem is dat hij na zijn tweede crash veel pijn heeft aan de rechterzijde van zijn lichaam”, aldus Cruyt. “Hopelijk gaat het met een goede massage en lichaamsbehandeling, gevolgd door een goede nachtrust, beter. Donderdagochtend weten we meer.”