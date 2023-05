Voor mountainbiker Vader begint na zwaar ongeval weg naar Spelen

Milan Vader gaat zich komend weekeinde in het Tsjechische Nove Mesto voor het eerst sinds ruim anderhalf jaar meten met de wereldtop in het mountainbiken. De 27-jarige Middelburger weet dat deelname aan de Olympische Spelen van Parijs allerminst vanzelfsprekend is, sinds hij in april 2022 in een kunstmatige coma lag in een Spaans ziekenhuis. Vader was zwaar ten val gekomen in de Ronde van Baskenland, een van zijn eerste koersen op de weg voor Jumbo-Visma.

Het was een mooi plan. Vader kreeg bij Jumbo-Visma de kans te groeien als wegrenner, waardoor hij wellicht ook een betere mountainbiker zou worden. De nummer 10 van de olympische mountainbikerace van Tokio, in de wedstrijd waarin Mathieu van der Poel zwaar ten val kwam, had een topprestatie in Parijs 2024 als hoogste doel.

Zondag, bij een wedstrijd om de 3 Nations Cup in Sittard, maakte hij zijn rentree op de mountainbike. “Zevende, met vijf minuten achterstand.” Hij was in eerste instantie teleurgesteld. “Maar iemand van de ploeg zei: kijk waar je vandaan komt. Een jaar geleden moest ik opnieuw leren lopen.”

Bij de val, op 8 april 2022, liep hij tal van breuken op in zijn bovenlijf. Erger nog was dat er stents in zijn door het ongeval vernauwde halsslagaders moesten worden aangebracht en Vader twaalf dagen in een kunstmatige coma moest worden gehouden. In het najaar zocht hij het ziekenhuis in Bilbao nog op. Op de intensive care, waar hij na enige moeite naar binnen mocht, leverde hij een wielershirt af en ging het personeel met hem op de foto. “Ze vertelden me dat zij het ook lastig hadden gehad met zo’n jong iemand die er zo erg aan toe was.”

Vader reed eind september op de weg nog de CRO Race, een verrassend snelle rentree. “Dat wilde ik per se. Ik wilde terug in het wereldje, terug op de fiets.”

Dit jaar startte hij al vroeg in de Tour Down Under. Door ziekte moest hij de Amstel Gold Race en de Waalse klassiekers laten schieten. Erna volgden een kleine drie weken van mountainbiketraining. “Het is een heel andere inspanning.”

Aan bespiegelingen over zondag, wanneer hij zijn eerste wereldbekerwedstrijd rijdt sinds september 2021, waagt Vader zich niet. “Ik weet niet waar ik sta.” Wat hij wel weet is dat Nederland weinig punten heeft op de ranglijst die bepaalt hoeveel mountainbikers naar de Spelen mogen. Voorlopig lijkt één het hoogst haalbare. Vader moet dus punten gaan sprokkelen, nu Van der Poel voorlopig op de weg blijft fietsen. “Hij heeft zijn eigen planning, dat vind ik logisch.”