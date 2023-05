Ierse renner Healy soleert naar zege in achtste rit van de Giro

De Ier Ben Healy heeft op indrukwekkende wijze de achtste etappe van de Giro d’Italia op zijn naam geschreven. De 22-jarige wielrenner van EF Education-EasyPost kwam na een rit over 207 kilometer van Terni naar Fossombrone na een solo van zo’n 50 kilometer als eerste over de finish.

Healy maakte dit jaar al indruk met een tweede plaats in de Amstel Gold Race en de Brabantse Pijl en een vierde plek in Luik-Bastenaken-Luik. Hij deed in de Giro al diverse pogingen om mee te gaan met een vroege vlucht. In de achtste rit lukte dat. Healy maakte deel uit van een kopgroep van dertien man, met ook de Nederlander Oscar Riesebeek.

De vluchters bouwden een maximale voorsprong van bijna 6 minuten op het peloton op. Tijdens de eerste beklimming van de Cappuccini liep de voorsprong terug. Healy besloot er daarna vandoor te gaan. Hij pakte snel een marge van 40 seconden. Hoewel er achter hem in het peloton werd aangevallen door onder anderen kopman Primoz Roglic van Jumbo-Visma, kon hij zijn voorsprong uitbouwen en de zege pakken. De Canadees Derek Gee eindigde als tweede op 1 minuut en 49 seconden. De Italiaan Filippo Zana werd derde. Riesebeek kwam als negende over de finish.

Healy straalde na zijn zege. “Ik heb geweldige maanden gehad”, zo doelde de Ier op zijn ereplaatsen. “Het is fantastisch dat ik het nu heb kunnen afmaken.” Hij voelde bij de eerste beklimming dat hij goede benen had en besloot voor een solo te gaan. “In zo’n grote groep is het al afwachten hoe het gaat. Ik dacht: ik probeer het en het bleek dat ik een heel goede dag had.”

Achter Healy deed Roglic goede zaken voor het klassement. Hij ging in de slotfase met succes in de aanval. Hij kreeg aanvankelijk zijn Belgische concurrent Remco Evenepoel met zich mee, maar de wereldkampioen moest daarna passen. De Sloveen reed hem samen met de Britten Tao Geoghegan Hart en Geraint Thomas (beiden van Ineos Grenadiers) op achterstand en pakte 14 seconden op de Belg.

De Noorse klassementsleider Andreas Leknessund hield in de achtste rit opnieuw stand en mag ook zondag in de roze leiderstrui starten.