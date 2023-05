Tennisser Alcaraz weer nummer 1 van de wereld

Tennisser Carlos Alcaraz is weer de nummer 1 van de wereld. De 22-jarige Spanjaard hoefde alleen maar op de baan in Rome te verschijnen om de eerste plek over te nemen van de Serviër Novak Djokovic. Alcaraz, die in de eerste ronde was vrijgeloot, won zijn wedstrijd in de tweede ronde met 6-4 6-1 van zijn landgenoot Albert Ramos-Vinolas.

Alcaraz begon met een achterstand van 5 punten aan het toernooi in de Italiaanse hoofdstad. Zijn deelname leverde hem al 10 punten op. Omdat hij voor het eerst meedoet in Rome heeft hij geen punten te verdedigen. Djokovic won vorig jaar de titel in Rome en kan geen extra punten pakken.

Alcaraz is door de machtswisseling met Djokovic als eerste geplaatst bij Roland Garros, het grandslamtoernooi dat op 22 mei begint.