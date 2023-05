Motorcoureur Veijer ongedeerd na zware crash op Le Mans

Motorcoureur Collin Veijer heeft geen fysieke schade overgehouden aan zijn zware crash in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Frankrijk in de Moto3. De 18-jarige Staphorster verloor tijdens het eerste deel van de kwalificatie de controle over zijn motor en werd van zijn Husqvarna-machine af gegooid. Veijer maakte een salto door de lucht en landde hard op zijn rug op het asfalt. Hij schoof daarna met zijn motor de grindbak in.

De debutant in de Moto3 ging voor controle naar het medisch centrum op het Circuit de la Sarthe van Le Mans. Daar werd geen fysieke schade aangetroffen. “Moto3-coureur Collin Veijer is fit verklaard”, meldde de organisatie van de MotoGP op Twitter. Dat betekent dat de Nederlander zondag gewoon kan starten in de Grote Prijs van Frankrijk. Dat doet hij vanaf de negentiende plaats. Veijer heeft in zijn eerste seizoen in de lichtste WK-klasse al 7 punten bij elkaar gereden.

In de Moto2 kwalificeerde Bo Bendsneyder zich als veertiende, Zonta van den Goorbergh begint vanaf de 22e plaats aan de vijfde GP van het seizoen.