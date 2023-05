Spaanse coureur Martin wint sprintrace MotoGP in Le Mans

De Spaanse motorcoureur Jorge Martin heeft op het circuit van Le Mans de sprintrace in de MotoGP gewonnen. Martin startte op zijn Ducati vanaf de vijfde plaats, maar meldde zich al snel vooraan in de race. De van poleposition vertrokken wereldkampioen Francesco Bagnaia moest genoegen nemen met de derde plaats. De Zuid-Afrikaan Brad Binder werd na dertien rondes als tweede afgevlagd, nadat hij zich als tiende had gekwalificeerd.

De 25-jarige Martin kwam bij de start goed weg en rukte gelijk op naar de tweede plaats. In de vierde ronde passeerde hij Bagnaia, die ook Binder voorbij zag komen. De kopman van het fabrieksteam van Ducati viel zelfs even terug naar de vijfde plaats, onder meer door een agressieve passeeractie van Marc Márquez. De Italiaan wist zich echter weer op te werken naar plek drie.

Márquez, de zesvoudig wereldkampioen in de MotoGP, maakt dit weekeinde in Frankrijk zijn rentree. De Spanjaard had eind maart tijdens de openingsrace in Portugal zijn rechterduim gebroken. Het genezingsproces duurde langer dan verwacht. Márquez moest ook de GP’s van Argentinië, de Verenigde Staten en Spanje overslaan. Hij kwalificeerde zich zaterdag op Le Mans als tweede en finishte de sprintrace als vijfde.

De Fransman Fabio Quartararo, de wereldkampioen van 2021, ging voor eigen publiek onderuit terwijl hij op de achtste plaats reed. Eerder was de Australiër Jack Miller, die derde lag, al gecrasht. Zondag is de hoofdrace op Le Mans.