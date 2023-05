Renster Vollering pakt tweede zege op rij in Ronde van Baskenland

Demi Vollering heeft haar tweede overwinning op rij behaald in de Ronde van het Baskenland voor vrouwen. De Nederlandse renster van SD Worx sprintte in de tweede etappe over 133,2 kilometer van Vitoria-Gasteiz naar Amurrio naar de zege. De Italiaanse Soraya Paladin eindigde als tweede voor Vollerings Zwitserse ploeggenote Marlen Reusser.

Vollering pakte vrijdag ook de winst in de eerste etappe van de Spaanse etappekoers. Ze was vorig jaar succesvol in de wedstrijd met de eindoverwinning en drie etappezeges. Ze heeft na haar tweede ritwinst 56 seconden voorsprong op Reusser.

Vollering en Poolse Kasia Niewiadoma sloten in de laatste beklimming voor de finish aan bij de Britse koploopster Claire Steels. Maar de drie slaagden er niet in weg te blijven. De groep kwam weer bij elkaar en Vollering kon in de sprint de winst pakken.

Zondag staat de laatste etappe van de Ronde van het Baskenland voor de vrouwen op het programma.