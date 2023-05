Verstappen het snelst in tweede vrije training Monaco

Max Verstappen heeft bij de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Monaco de beste tijd genoteerd. De wereldkampioen had op het stratencircuit in zijn snelste ronde 0,065 minder nodig dan Charles Leclerc van Ferrari. Die was in zijn snelste ronde weer 0,042 sneller dan zijn ploeggenoot Carlos Sainz, die nog voor een rode vlag zorgde met een crash.

Nyck de Vries noteerde de zeventiende tijd. Hij moest 1,201 toegeven op landgenoot Verstappen. De Vries reed in zijn AlphaTauri de meeste ronden van alle coureurs: 33. Hij was 0,022 langzamer dan zijn teamgenoot Yuki Tsunoda uit Japan. Fernando Alonso werd vierde in zijn Aston Martin en Lando Norris (McLaren) vijfde. Lewis Hamilton klokte de zesde tijd.

Eerder op de dag had Verstappen in zijn Red Bull de zesde tijd geklokt tijdens de eerste oefensessie. Die werd echter eerder afgebroken omdat Alexander Albon met zijn Williams tegen een muur terecht was gekomen bij het insturen van een bocht. Albon kon ondanks de crash wel in actie komen tijdens de tweede sessie. Hij kwam tot slechts negen rondes.

Verstappen kan de Grote Prijs van Monaco voor de tweede keer winnen. Vorig jaar was zijn Mexicaanse ploeggenoot Sergio Pérez de snelste in Monte Carlo. Pérez klokte in de tweede vrije training de zevende tijd en gaf 0,529 toe op Verstappen.

Zaterdag staan de derde vrije training en de kwalificatie op het programma. De race begint zondag om 15.00 uur.