Wielrenner Roglic loopt slechts 3 seconden in op leider Thomas

Primoz Roglic is slechts 3 seconden dichter bij klassementsleider Geraint Thomas van de Ronde van Italiƫ gekomen. De kopman van Jumbo-Visma reed de drager van de roze leiderstrui in de laatste meters van een zware bergetappe uit het wiel.

De Sloveense nummer 2 van de Giro begint zaterdag met een achterstand van 26 seconden op Thomas aan een klimtijdrit over ruim 18 kilometer. In die race tegen de klok wordt duidelijk wie de eerste grote ronde van het jaar gaat winnen. De Giro eindigt zondag met een vlakke etappe van en naar Rome.

Roglic kwam als vierde boven op de top van de Tre Cime Di Lavaredo, het hoogste punt van de Giro van 2023. Thomas eindigde als vijfde. De zege ging naar Santiago Buitrago. De Colombiaan bleek de beste renner van een kopgroep. De Canadees Derek Gee werd voor de vierde keer tweede, vlak voor de Deen Magnus Cort.

Thymen Arensman was met een achtste plaats de beste Nederlander. Hij verrichtte goed werk voor zijn kopman Thomas bij Ineos Grenadiers.

Roglic ging een paar kilometer voor de finish als eerste van de favorieten in de aanval. Thomas counterde en nam op zijn beurt in de slotkilometer afstand van Roglic. Het leek erop dat de Brit de roze leiderstrui nog steviger om zijn schouders ging krijgen, maar Roglic reed hem na een uiterste krachtinspanning in de laatste 200 meter alsnog op achterstand.

Thomas en Roglic hebben elkaar de afgelopen weken weinig toegegeven. Toch ziet de kopman van Jumbo-Visma kansen om zijn achterstand van 26 seconden op Thomas in de klimtijdrit van zaterdag goed te maken. “Natuurlijk heb ik vertrouwen in een goede afloop”, zei hij aan de finish. “Als ik dat niet zou hebben, dan zou ik hier niet starten.”