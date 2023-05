Volleybalsters zonder Plak en Daalderop naar Japan

De Nederlandse volleybalploeg is zonder onder anderen Celeste Plak en Nika Daalderop afgereisd naar Japan voor de Volleyball Nations League. In totaal zijn veertien speelsters op het vliegtuig gestapt. Bondscoach Felix Koslowski had dertig vrouwen op een longlist gezet. Sommigen krijgen extra rust en stromen later in.

De selectie bestaat uit Nova Marring, Iris Vos, Vera Mulder, Jolien Knollema, Jolijn de Haan, Elles Dambrink, Hester Jasper, Indy Baijens, Britte Stuut, Eline Timmerman, Florien Reesink, Kirsten Knip, Laura Dijkema en Sarah van Aalen.

Dinsdag begint Oranje de Volleyball Nations League in Nagoya tegen Duitsland. Later in de week spelen de volleybalsters ook nog tegen Braziliƫ (1 juni), Dominicaanse Republiek (2 juni) en China (3 juni). Later in juni volgen nog speelweken in Hongkong en Bangkok.