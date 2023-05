Atlete Bol wint in Oordegem 400 meter horden

Atlete Femke Bol heeft in een tijd van 53,12 de 400 horden gewonnen bij wedstrijden in het Belgische Oordegem. Het was haar eerste wedstrijd van het seizoen én meteen de beste prestatie van het jaar.

Bol is terug na enige fysieke tegenslag. “Het was iets kleins aan mijn hamstring, maar ik kon daardoor even niet voluit trainen”, zei de atlete onlangs. Vorige zomer leverde ze een unieke prestatie door op de EK outdoor in München goud op zowel de 400 meter, de 400 meter horden als de 4×400 meter estafette te winnen.

Cathelijn Peeters kwam in Oordegem tot 55,44 op de 400 meter horden, waarmee ze eveneens voldeed aan de limiet voor het WK. Het betekende bovendien een persoonlijk record.

Ook Nick Smidt liep bij de mannen op de 400 horden de WK-limiet. Zijn tijd was 48,70.