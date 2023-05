Wielrenner Thomas noemt aanstaande Giro-zege Roglic verdiend

Geraint Thomas noemde de zege van Primoz Roglic in de klimtijdrit, waarmee de Sloveen ook de roze leiderstrui veroverde, verdiend. De Welshman van Ineos Grenadiers gaf 40 seconden toe op de kopman van Jumbo-Visma en raakte met nog een dag te gaan in de Giro d’Italia de leiding kwijt. “Om eerlijk te zijn, Primoz verdient het. Hij had ook nog mechanische pech en was nog steeds 40 seconden sneller. Chapeau voor hem”, zei Thomas bij Eurosport.

Thomas zei dat hij tot halverwege de tijdrit nog goede benen had. “Ik wil niet naar excuses zoeken, maar ik had niet echt het idee dat ik door kon trappen. Ik ben ook blij dat ik met zo’n verschil verlies en niet met een paar seconden.”

De 37-jarige Britse wielrenner had voorafgaand aan de tijdrit 26 seconden voorsprong, maar eindigt nu waarschijnlijk als tweede op 14 seconden van Roglic. “Als iemand me dat in februari of maart had gezegd, had ik hem voor gek versleten”, zei Thomas die nog niet veel indruk had gemaakt dit seizoen. “Maar nu ben ik er vooral helemaal kapot van. Maar met het seizoen dat ik heb gehad, kan ik er trots op zijn.”