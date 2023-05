Ook zilver voor mannen dubbelvier op EK roeien

De Nederlandse mannen in de dubbelvier hebben bij de Europese kampioenschappen roeien in het Sloveense Bled het zilver veroverd. De ploeg, met nog twee leden van de boot die in Tokio olympisch goud veroverde, moest regerend wereldkampioen Polen ruim voorlaten, Italië werd derde.

Met Finn Florijn, Simon Van Dorp, Tone Wieten en Koen Metsemakers zette Nederland een eerste stap naar nieuw olympisch succes in Parijs. Florijn en Van Dorp zijn nieuw ten opzichte van het succesvolle team van 2021 waarin Dirk Uittenbogaard en Abe Wiersma een plaats hadden. Vorig jaar miste de ploeg in een andere samenstelling op de EK de finale en volgde een vierde plaats op de WK achter Polen, Groot-Brittannië en Italië. Eerder pakten de vrouwen in de dubbelvier zilver en de vrouwen vier zonder het brons in Bled. Ook voor de Holland Acht was er brons.

“Ik dacht dat we verder voor de Italianen lagen, maar het was heel close”, keek Van Dorp terug bij de NOS. “De laatste keer dat ik had gekeken was het nog duidelijk.” Florijn had het wel gezien. “Het was best wel een goede race van ons. Ik denk dat wij als net nieuwe ploeg een beetje moeite hadden om over de golven te komen. Dat gaat hopelijk de volgende keer beter”, aldus de zoon van tweevoudig olympisch kampioen Ronald Florijn.