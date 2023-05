Voormalig tijdritkampioene Dygert wint tweede etappe RideLondon

De Amerikaanse wielrenster ChloƩ Dygert heeft de tweede etappe van de RideLonden Classique gewonnen, een driedaagse rittenkoers uit de World Tour voor vrouwen in Engeland. Het was pas de tweede zege voor de renster van Canyon//SRAM Racing sinds haar zware val tijdens het WK tijdrijden in 2020 in Imola. Ze was toen de titelverdedigster.

Dygert, in 2021 Amerikaans kampioen tijdrijden, was de snelste in de sprint na een rit over 133 kilometer met start en finish in Maldon. Dat gebeurde nadat kort ervoor haar Nederlandse ploeggenote Maike van der Duin was bijgehaald door het peloton. Een valpartij kort voor het ingaan van de laatste kilometer had Charlotte Kool, vrijdag winnares van de openingsetappe, uitgeschakeld.

De Britse Lizzie Deignan werd tweede, voor de Italiaanse Soraya Paladin. In het klassement verdedigt Kool, mits goed hersteld, zondag in een criterium in Londen een voorsprong van 5 seconden op Deignan. Dygert volgt op tien tellen, net voor Van der Duin.