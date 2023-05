Verstappen snelste in derde vrije training GP Monaco

Max Verstappen heeft bij de derde vrije training voor de Grote Prijs van Monaco in de Formule 1 de beste tijd neergezet. De WK-leider van Red Bull kwam tot een tijd van 1.12,776. Daarmee hield hij zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Pérez met miniem verschil achter zich. De derde tijd was voor de Canadees Lance Stroll in zijn Aston Martin.

Verstappen was vrijdag zesde in de eerste, voortijdig afgebroken vrije training. In de tweede was hij de snelste. Om 16.00 uur volgt de kwalificatie voor de race van zondag.

Op het stratencircuit van Monaco werd de Ferrari-coureur Carlos Sainz vierde. De Spanjaard was vrijdag de snelste in de eerste vrije training. De sessie van zaterdag werd kort voor tijd gestaakt nadat Lewis Hamilton in zijn Mercedes een muur had geraakt.

Verstappen won dit jaar al drie grands prix, Pérez won de andere twee.