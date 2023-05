Kickbokser Hari (38) maakt in september rentree in Parijs

Badr Hari maakt in september zijn rentree als kickbokser. De 38-jarige Amsterdammer doet op 9 september mee aan Glory 88 in Parijs, meldt de organisatie zaterdag. Hari neemt het dan op tegen de 42-jarige Engelsman James McSweeney.

Hari verloor in oktober in Arnhem van Alistair Overeem en speculeerde daarna over zijn afscheid. “Ik ga er een einde aan breien. Ik denk aan een afscheid. Als ik jullie niet meer zie, hartstikke bedankt voor alles”, zei Hari toen tegen zijn fans. Zijn laatste zege dateert van 2015, toen hij Ismael Londt de baas bleef.

Overeem werd in maart door kickboksbond Glory voor twaalf maanden geschorst. De 42-jarige kickbokser werd daarmee gestraft voor het overtreden van de dopingregels. In november werd hij na zijn partij tegen Hari positief getest op een verboden, niet-prestatiebevorderend middel.