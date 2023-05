Outsider Tsitsipas met moeite verder in Parijs

Stefanos Tsitsipas heeft zich met de nodige moeite geplaatst voor de tweede ronde van Roland Garros. De finalist van 2021, dit jaar een outsider voor de titel, versloeg de Tsjech Jiri Vesely met 7-5 6-3 4-6 7-6 (7).

In de tiebreak van de vierde set overleefde Tsitsipas liefst vier setpoints. Vesely stond in de tiebreak met 6-3 voor, maar verloor drie punten op een rij. Bij 8-7 maakte Tsitsipas het af met een sterke forehand.

Op het winderige centercourt van Roland Garros, het Court Philippe Chatrier, werd Tsitsipas drie keer gebroken door de nummer 455 van de wereld. De Tsjech deed in Parijs mee op basis van zijn bevroren ranking wegens een blessure.

Tsitsipas (24) is als vijfde geplaatst in Parijs en geldt achter favorieten Novak Djokovic en Carlos Alcaraz als een van de outsiders voor de titel. De Griek wacht nog op zijn eerste grandslamtitel. Twee jaar geleden reikte hij in Parijs tot de finale, evenals begin dit jaar op de Australian Open.