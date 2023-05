Rus speelt dinsdag tweede wedstrijd van de dag op Roland Garros

Arantxa Rus speelt dinsdag de tweede wedstrijd van de dag op Roland Garros. De beste tennisster van Nederland neemt het op baan 12 op tegen de Oostenrijkse Julia Grabher, de mondiale nummer 61.

De 32-jarige Rus komt in actie na een wedstrijd uit het mannentoernooi. Die begint om 11.00 uur.

Rus wist vorige week drie kwalificatiewedstrijden te winnen. De nummer 114 van de wereld is in het enkelspel de enige Nederlandse deelneemster. Rus verloor haar laatste tien wedstrijden in het hoofdschema van een grand slam.

Op het centercourt, het Court Philippe Chatrier, maakt de Poolse Iga Swiatek haar opwachting. De titelhoudster in het vrouwentoernooi neemt het op tegen de Spaanse Cristina Bucsa. Op de hoofdbaan van Roland Garros komen ook Ons Jabeur uit Tunesië en de Rus Daniil Medvedev in actie. De Fransman Gaël Monfils neemt het in de avondwedstrijd (20.15 uur) op tegen de Argentijn Sebastián Báez.