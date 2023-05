Overtuigende start Alcaraz op Roland Garros

Carlos Alcaraz is overtuigend begonnen aan Roland Garros. De als eerste geplaatste Spanjaard stond in de openingsronde maar zeven games af tegen de Italiaanse qualifier Flavio Cobolli. Het werd 6-0 6-2 7-5. De eerste twee sets duurden gezamenlijk slechts 53 minuten, ruim 10 minuten korter dan de derde set.

Cobolli pakte pas bij 6-0 2-0 zijn eerste game en zijn eerste game werd met luid gejuich ontvangen op de tribunes van het Court Suzanne Lenglen. De Italiaanse nummer 159 van de wereld wist in de derde set aardig mee te komen met de mondiale nummer 1, maar spannend werd het geen moment.

Alcaraz liet in de derde set bij 5-3 drie wedstrijdpunten onbenut, werd vervolgens gebroken, maar maakte het bij 6-5 af op zijn vijfde wedstrijdpunt.

Voor Alcaraz was het zijn eerste wedstrijd op een grand slam sinds de US Open, die hij in september van vorig jaar wist te winnen. De Spanjaard meldde zich begin dit jaar met een beenblessure af voor de Australian Open.

In de tweede ronde neemt Alcaraz het op tegen de Japanner Taro Daniel. Vorig jaar verloor Alcaraz in Parijs in de kwartfinales van Alexander Zverev.