Springruiter Marc Houtzager heeft de Grand Prix in het Duitse Wiesbaden op zijn naam geschreven. De 52-jarige Drent was in de barrage op Sterrehof’s Dante de snelste van elf ruiters.

Houtzager was in de barrage na een foutloze rit met een tijd van 38,97 seconden net iets sneller dan Hans-Dieter Dreher uit Duitsland. De derde plaats was voor de Ier Max Wachman. Jeroen Dubbeldam eindigde met Investment als negende.