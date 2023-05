Motorcrosser Herlings ook beste in Dutch Masters Oldebroek

Motorcrosser Jeffrey Herlings is ook bij de Dutch Masters of Motorcross in Oldebroek onverslaanbaar gebleken. De 28-jarige Brabander won in de derde wedstrijd van het Dutch Masters- kampioenschap in Oldebroek opnieuw beide manches en schreef zo ook met overmacht het eindklassement op zijn naam.

Herlings bleef in beide manches de Fransman Romain Febvre voor. Calvin Vlaanderen werd derde in de eerste manche, de Zwitser Jeremy Seewer in de tweede manche. In de wedstrijden in Harfsen en Markelo was Herlings ook steeds de beste.

In het klassement pakte Herlings met 150 punten de volle score. Febvre werd tweede met 130 punten, Seewer eindigde als derde.