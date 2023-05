Tennisser Griekspoor en coach Vliegen leggen ruzie bij

Tennisser Tallon Griekspoor en coach Kristof Vliegen hebben hun ruzie zondagavond bijgelegd. Vliegen verliet de baan tijdens de eersterondepartij van Griekspoor op Roland Garros na een woede-uitbarsting van zijn pupil.

“Wij hebben zondagavond een rustig gesprek gehad en alles is gewoon weer prima”, aldus Vliegen maandagochtend. “Dit soort dingen gebeuren nu eenmaal en het heeft geen gevolgen voor de toekomst. Een breuk is ook nooit een onderwerp van gesprek geweest hoor.”

Zondagmiddag uitte Griekspoor zijn frustraties in de richting van Vliegen tijdens zijn wedstrijd tegen de Spanjaard Pedro Martínez. “Zeg eens wat en rot anders op”, beet de nummer 39 van de wereld zijn Belgische coach toe. Vliegen aarzelde niet, pakte zijn spullen en verliet baan 12 van Roland Garros.

Na afloop bekende Griekspoor (26) dat hij zijn coach niet meer had gesproken en dat hij zijn excuses zou aanbieden. “Het gebeurde in het heetst van de strijd. Ik voelde me al niet geweldig en als je naar de rankings kijkt, dan moet je deze negen van de tien keer winnen. Het is een grand slam, er staat extra druk op en je wilt graag”, zei Griekspoor over het voorval.

Griekspoor komt woensdag weer in actie en treft dan de Pool Hubert Hurkacz. Maandagmiddag gaat hij trainen met Vliegen op de baan. Vliegen is de opvolger van Raemon Sluiter, met wie de samenwerking eind vorig jaar werd verbroken.