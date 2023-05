Van de Zandschulp op Roland Garros gehinderd door voetblessure

Botic van de Zandschulp ondervindt al enkele weken hinder van een voetblessure. Dat bekende de beste tennisser van Nederland na zijn vroege uitschakeling op Roland Garros, waar hij in vier sets zijn meerdere moest erkennen in de Argentijnse qualifier Thiago Agustín Tirante.

“Ik loop al een tijdje met een ei op mijn voet”, bekende Van de Zandschulp. Hij liep de blessure op na het toernooi van München, waar hij in de finale vier matchpoints onbenut liet tegen de Deen Holger Rune. Hoe hij de blessure – een botkneuzing – precies heeft opgelopen, wilde hij niet tot in detail kwijt. “Ik ben ergens tegenaan gekomen na de finale”, zo hield de nummer 31 van de wereld zich op de vlakte. Hij kon niet bevestigen dat hij zijn frustraties niet de baas was geweest na de teleurstellend verlopen eindstrijd. “Dat hou ik denk ik voor mezelf”, zei hij met een veelzeggende lach.

Van de Zandschulp kon naar eigen zeggen in aanloop naar Roland Garros niet het gewenste trainingsschema afwerken. “Als ik mijn veters strik, dan doet het al pijn. En ook bij het afzetten voel ik het heel erg. Ik kon vandaag matig tot niet bewegen. Ik heb met veel pijnstilling gespeeld, maar het werd erger en erger.”

Van de Zandschulp vreest voor zijn deelname aan het grastoernooi van Rosmalen, dat over iets meer dan anderhalve week begint. Wimbledon gaat op maandag 3 juli van start. “Ik stop voorlopig met spelen en ga pas weer beginnen als ik pijnvrij ben. Dat is de afgelopen weken niet het geval geweest. Daardoor kon ik hier niet presteren hoe ik had gewild. Ik moet het namelijk van mijn bewegen hebben en op een gegeven moment kon ik het niet meer belopen”, aldus Van de Zandschulp (27).

De tennisser heeft geen idee hoe lang dit zal gaan duren. “Ik heb allerlei scans gedaan, maar het moet echt wegtrekken met rust. Ze zeiden dat het na drie tot vier weken weg zou zijn, maar het duurt nu al een stuk langer. Maar het hoort bij tennis, veel spelers zullen met pijntjes spelen. Maar vandaag was ik in mijn hoofd te veel bezig met mijn voet.”