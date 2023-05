Van de Zandschulp verliest in Parijs van Argentijnse qualifier

Botic van de Zandschulp is op Roland Garros niet verder dan de eerste ronde gekomen. De nummer 25 van de plaatsingslijst liet zich in Parijs met 6-2 4-6 6-3 6-4 verrassen door de Argentijnse qualifier Thiago Agustín Tirante, die zijn debuut maakte op een grandslamtoernooi.

Tirante is de nummer 153 van de wereld. De 22-jarige Zuid-Amerikaan was de afgelopen jaren vooral actief op de zogenoemde challengertoernooien, het tweede niveau.

Na 3 uur en 5 minuten maakte Tirante het af op zijn tweede wedstrijdpunt. Nadat de laatste bal geslagen was, liep hij echter niet naar het net, maar wilde hij zich gaan klaarmaken voor de volgende game. Toen de umpire omriep dat hij had gewonnen, leek Tirante het amper te kunnen bevatten. Met een blik van ongeloof nam hij plaats op zijn bankje.

Tirante leek weinig last te hebben van spanning en was in de eerste set een stuk beter dan Van de Zandschulp, die opvallend veel missers produceerde. De Nederlander herpakte zich in de tweede set, maar gaf in de derde set tot tweemaal toe een break voorsprong uit handen.

In de beginfase van de vierde set kreeg Van de Zandschulp weer een aantal kansen op een break, maar hij wist de kansen niet te benutten. De mondiale nummer 31 serveerde ondermaats en sloeg liefst twaalf dubbele fouten. Ook produceerde hij 62 onnodige fouten.

Voor Van de Zandschulp (27) was Roland Garros zijn eerste grand slam met coach Sven Groeneveld aan zijn zijde. De ervaren Groeneveld was in het verleden de coach van onder anderen Maria Sjarapova.

Vorig jaar haalde Van de Zandschulp nog de derde ronde op Roland Garros. Hij verloor toen van Rafael Nadal.

Zondag wist Tallon Griekspoor wel de tweede ronde te bereiken. De nummer 2 van Nederland was in vijf sets te sterk voor de Spanjaard Pedro Martínez.