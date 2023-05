Eerste landstitel hockeyers Pinoké na ruime zege bij Bloemendaal

De hockeymannen van Pinoké hebben voor het eerst de landstitel in de hoofdklasse gewonnen. Het team van trainer Jesse Mahieu was in de tweede wedstrijd veel te sterk voor recordkampioen Bloemendaal: 0-4. De eerste ontmoeting eindigde twee dagen eerder onbeslist (1-1). De emoties kregen na de vierde treffer de overhand bij Mahieu, die langs de lijn al een klein feestje vierde met zijn spelers en stafleden.

Pinoké eindigde in de reguliere competitie als vierde en plaatste zich ternauwernood voor de play-offs. Bloemendaal was op het eigen sportpark ’t Kopje liefst zestien duels ongeslagen. Het team van coach Rick Mathijssen won de landstitel de laatste drie keer en in totaal zelfs 22 maal.

Marlon Landbrug zette Pinoké in de laatste seconden voor de rust op voorsprong. Een strafcorner leek in eerste instantie te mislukken, maar in tweede instantie wist Landbrug de bal na een voorzet van Joppe Stappenbelt in het doel te tikken.

Bloemendaal drong in het derde kwart aan en kwam via Casper van der Veen op gelijke hoogte. Die treffer werd afgekeurd omdat bij de actie daarvoor de bal tegen het lichaam van Roel Bovendeert kwam.

In het vierde kwart liep Pinoké via een benutte strafcorner van Alexander Hendrickx verder weg. De Belg was zaterdag tijdens de eerste ontmoeting ook trefzeker. Bloemendaal moest risico nemen. Landbrug zette Pinoké vanuit een snelle counter op 3-0. Morris de Vilder bepaalde vervolgens de eindstand.

“We winnen van de gedoodverfde kampioen die de vierde titel op rij wilde behalen. Daar hebben we een stokje voor gestoken. Ik ben ontzettend trots”, aldus Mahieu tegen de NOS. “Er is zoveel gebeurd de afgelopen tijd. Als je een lange relatie hebt met je spelers, ga je misschien wel eens aan elkaar twijfelen. De jongens zijn elkaar gaan aanspreken en meer van elkaar gaan eisen. Dit doet zoveel met iedereen, het is waanzinnig.”