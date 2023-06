Omschakeling van marathon naar baan valt Hassan mentaal zwaar

De omschakeling van de marathon naar de baan is atlete Sifan Hassan zwaar gevallen. “Het is vooral mentaal heel moeilijk. Het is heel anders dan trainen voor de marathon. Baanwedstrijden zijn in trainingen niet na te bootsen”, zei de olympisch kampioene op de 5000 en 10.000 meter in aanloop naar de FBK Games. Ze loopt in Hengelo haar eerste baanwedstrijden nadat ze in april de marathon van Londen won. Op zaterdagavond staat er een 10.000 meter op het programma, op zondag een 1500 meter.

“Ik heb na de marathon twee weken niks gedaan. De eerst vijf dagen deed alles nog zeer, mijn benen waren kapot”, vertelde de 30-jarige atlete. “Ik heb de trainingen ook rustig opgepakt, omdat ik geen blessures wil oplopen. Ik geloof wel dat ik in vorm ben, maar het voelt anders. Ik heb vooral nu een wedstrijdprikkel nodig en ben zelf ook benieuwd wat voor tijden eruit rollen.”

De 10.000 meter is bekend terrein. Hassan werd al in 2019 wereldkampioene op deze afstand en in 2021 was ze twee dagen houdster van het wereldrecord. Ze is al gekwalificeerd voor de WK in Boedapest. “De 1500 meter is een ander verhaal. Die afstand heb ik lang niet gelopen en ik moet de limiet voor de WK nog halen. Ik focus me eerst op de 10.000 meter van zaterdag en dan kijk ik wel wat er zondag op 1500 mogelijk is. Ik ben in goeden doen, maar weet niet precies waar ik sta.”

Hassan mikt voor de komende WK in Boedapest op twee baanafstanden, de marathon komt pas weer in beeld voor de Olympische Spelen in Parijs. Ze verraste op 23 april met de zege bij haar debuut op de 42,195 kilometer in een Nederlands record van 2.18.33. “Ik heb de beelden teruggezien en ik was weer zenuwachtig toen ik zat te kijken. Het was gaaf. Het leek of ik naar een film keek met iemand anders in de hoofdrol. Ik kon bijna niet geloven dat ik het was die daar liep”, zei de geboren Ethiopische, die zelf vroeg aan de organisatie van de FBK Games of ze een 10.000 meter mocht lopen. “Hengelo is voor mij thuiskomen. Het is een speciaal gevoel om er te lopen en het geeft mij een bijzondere energie.”