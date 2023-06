BMX’er Kimmann maakt rentree in wereldbekerwedstrijd in Turkije

BMX’er Niek Kimmann maakt dit weekend zijn rentree bij de wereldbekerwedstrijden in het Turkse Sakarya. De olympisch kampioen brak in februari bij de eerste wedstrijd van dit seizoen in het Amerikaanse Houston zijn sleutelbeen.

Voor Kimmann en de andere Nederlandse BMX’er start met de wereldbekerwedstrijden een belangrijke fase in het kwalificatietraject richting de Spelen volgend jaar in Parijs, zegt bondscoach Martijn Jaspers.

“We hebben vanaf oktober geen grote wedstrijden gehad en zullen de komende weken zien in welk speelveld we moeten presteren, ook omdat we nu pas voor het eerst in acht maanden weer de sporters van buiten Europa tegenkomen. Er zijn voor de olympische ranking al punten gehaald, maar in deze wereldbeker in Turkije en die van later deze maand op Papendal kunnen we wel flinke stappen zetten op die ranglijst. Bovendien begint onze eigen ranking die recht geeft op de beschikbare startplaatsen voor Parijs 2024. Al met al een belangrijk moment”, aldus Jaspers

Behalve Kimmann komen ook Dave van der Burg, Merel Smulders en Judy Baauw weer in actie na blessureleed. De selectie bestaat verder uit Mitchel Schotman, Jaymio Brink en Laura Smulders.