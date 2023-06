Schaatsploeg Anema verwacht geen problemen met KNSB over Stolz

Voorzitter Jos Vaessen van schaatsteam Albert Heijn-Zaanlander verwacht geen problemen met schaatsbond KNSB over de komst van wereldkampioen Jordan Stolz, die de komende drie seizoenen voor de ploeg rijdt. De schaatsbond had in april laten weten dat buitenlandse schaatsers in de toekomst niet meer kunnen uitkomen voor Nederlandse commerciële schaatsploegen. De manager van het schaatsteam van coach Jillert Anema denkt echter dat de ploegen er in goed overleg met de KNSB uit gaan komen.

Vaessen laat weten dat de teams eerder aan de KNSB hebben laten weten niets te zien in de nieuwe regels van de KNSB, die het de ploegen vanaf seizoen 2024-2025 verbiedt om nog buitenlandse topschaatsers in hun team te hebben. De ploeg is nog niet in gesprek gegaan met de bond over het aantrekken van de 19-jarige Stolz, die op de WK afstanden in maart goud veroverde op de 500, 1000 en 1500 meter. “Het contract is pas zondag getekend”, aldus de teammanager.

“Komend seizoen mag Stolz gewoon uitkomen voor de ploeg”, zegt Vaessen die de Amerikaan al een topper noemt en zegt dat Stolz ook is aangetrokken om de Nederlandse rijders in het team beter te maken. AH-Zaanlander gaat volgens hem eerst overleggen met Team IKO, dat de Belgische olympisch kampioen Bart Swings in de gelederen heeft en zich ook al uitsprak tegen de plannen van de KNSB. “We gaan gedurende het seizoen in gesprek met de KNSB en mochten we er niet uitkomen dan zullen we het juridisch oplossen.” Team IKO liet eerder al weten juridische stappen te overwegen.

De schaatsbond wil niet specifiek op de komst van Stolz bij de ploeg van drievoudig olympisch kampioene Irene Schouten ingaan en zegt eerst in gesprek te gaan met de teams. “Wij zijn als KNSB verantwoordelijk voor de continuïteit van de Nederlandse successen op het internationale podium”, laat technisch directeur Remy de Wit weten. “Daarvoor werken we nauw samen met NOC*NSF en de topteams. Een van de punten waar we momenteel met hen en andere stakeholders over spreken, is de positie van internationale schaatsers binnen ons systeem. We willen dit voorlopig in alle rust doen, alvorens we op individuele situaties zullen ingaan.”

De schaatsbond laat ook weten dat voor het komende seizoen de afspraken vastliggen en de teams nog steeds twee internationale rijders in hun selecties kunnen hebben.