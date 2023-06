Swiatek staat op winderig centercourt opnieuw maar vier games af

Tennisster Iga Swiatek heeft ook in haar tweede wedstrijd op Roland Garros maar vier games afgestaan. De Poolse, die woensdag haar 22e verjaardag vierde, rekende in anderhalf uur met 6-4 6-0 af met de Amerikaanse Claire Liu.

De partij vertoonde veel gelijkenissen met haar partij in de openingsronde. Toen rekende Swiatek op dezelfde baan af met de Spaanse Cristina Bucsa en ook toen waren de setstanden 6-4 6-0. Net als twee dagen eerder stond er een verraderlijke wind op het Court Philippe Chatrier en Swiatek had er zichtbaar moeite mee.

Swiatek kende tegen Liu toch een voortvarende start en liep direct uit naar 3-0. Ze leverde echter twee keer haar servicegame in en liet de nummer 102 van de wereld terugkomen tot 3-3. Na een nieuwe break kwam Swiatek niet meer in de problemen in de openingsset en bij 5-4 maakte ze het af met een lovegame. De set duurde 55 minuten.

In de tweede set werd het geen moment spannend meer en na een uur en 29 minuten besloot de nummer 1 van de wereld het duel met een backhandwinner langs de lijn, haar 24e winner van de wedstrijd.

Swiatek, die in 2020 en 2022 de titel pakte op Roland Garros, heeft nu 20 van haar laatste 21 duels in Parijs gewonnen. Zaterdag neemt ze het in de derde ronde op tegen de Chinese Wang Xinyu.