Verstappen noemt winnen alle races door Red Bull onwaarschijnlijk

Wereldkampioen Max Verstappen denkt dat het mogelijk is dat zijn team Red Bull in alle 22 grands prix dit seizoen de zege pakt. “Zoals het er uitziet kunnen we dat. Maar het is zeer onwaarschijnlijk, omdat er altijd een keer wat mis kan gaan”, zei de 25-jarige coureur in Barcelona, waar komende dagen de Grote Prijs van Spanje plaatsvindt.

“Er zullen ook circuits zijn waar niet alles precies goed gaat”, zei Verstappen. Maar als je naar de wagens van hem en zijn teamgenoot Sergio Pérez kijkt, dan steken die er volgens hem wel duidelijk bovenuit. Van de zes grands prix dit seizoen won Verstappen er vier en de Mexicaan er twee.

Voor de Grote Prijs van Spanje geldt Verstappen als de grote favoriet. “We draaien hier een normaal programma”, zei de regerend wereldkampioen die de race op het circuit in Barcelona vorig jaar voor de tweede keer won.

Er komen dit weekend geen grote technische aanpassingen aan de racewagen. Verstappen verwacht dat de Red Bull op het circuit in Barcelona, waar hij in 2016 als 18-jarige coureur zijn eerste zege boekte, goed kan presteren. “Normaal gesproken ziet het hier goed voor ons uit. Als we een goede balans kunnen vinden, komt het goed”, zei hij.

Verstappen leidt in het wereldkampioenschap met 144 punten. Zijn teamgenoot Pérez staat tweede met 39 punten minder.