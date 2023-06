Belgische Mertens schakelt Pegula uit op Roland Garros

De Belgische tennisster Elise Mertens heeft in de derde ronde van Roland Garros voor een verrassing gezorgd door de Amerikaanse Jessica Pegula uit te schakelen: 6-1 6-3. De partij duurde slechts een uur en 22 minuten. Pegula was als derde geplaatst in Parijs.

Mertens begon voortvarend op het Court Philippe Chatrier en won de eerste vijf games. Al na 29 minuten had ze de eerste set gewonnen. In de tweede set kwam Pegula beter in de wedstrijd en ze kwam met 3-2 voor. Mertens won echter de laatste vier games, al moest ze bij een 4-3-voorsprong wel drie breakpoints wegwerken. “Ik ben ontzettend blij om zo’n goede speelster in straight sets te verslaan”, zei de winnares na afloop op het centercourt. Ze had al twee keer van Pegula gewonnen en nog nooit van haar verloren.

Pegula hielp haar tegenstandster door in totaal 28 onnodige fouten te produceren, Mertens ging slechts 13 keer onnodig in de fout. De Belgische won bijna driekwart van de punten op haar eigen opslag, Pegula net de helft.

In aanloop naar Roland Garros werd Pegula ook op het grote WTA-toernooi van Rome al vroeg uitgeschakeld, in de tweede ronde. Daarvoor was Pegula kwartfinaliste in Madrid.

Pegula haalde vorig jaar nog de laatste acht in Parijs. De nummer 3 van de wereld is op een grand slam nog nooit voorbij de kwartfinales gekomen. Ze is de hoogst geplaatste speelster die is uitgeschakeld. Iga Swiatek en Aryna Sabalenka, de nummers 1 en 2 van de wereld, zitten nog wel in het toernooi.

De 27-jarige Mertens is de nummer 28 van de wereld. Vijf jaar geleden stond ze twaalfde op de wereldranglijst. Ze reikte in 2018 tot de laatste vier op de Australian Open.