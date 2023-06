Formule 1-coureur Pierre Gasly is bij de start zondag van de Grote Prijs van Spanje zes plaatsen teruggezet. De Fransman stond na de kwalificatie op de vierde plaats, maar is inmiddels de nummer 10 van het veld.

Reden voor de straf is dat Gasly tijdens de kwalificatie twee andere coureurs heeft gehinderd. Dat waren Max Verstappen in zijn Red Bull en Carlos Sainz in een Ferrari.

Verstappen, de wereldkampioen, won de kwalificatie met overmacht.