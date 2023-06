Favoriet Koolhof verliest kwartfinale dubbelspel Roland Garros

Tennisser Wesley Koolhof heeft zijn favorietenrol in het dubbelspel op Roland Garros niet waar kunnen maken. De nummer 1 van de wereld verloor samen met de Brit Neal Skupski in de kwartfinale van Marcel Granollers uit Spanje en Horacio Zeballos uit Argentinië. Na ruim anderhalf uur stond er 6-3 7-6 (4) op het bord in Parijs.

De 34-jarige Koolhof is weliswaar al enige tijd de beste dubbelspeler ter wereld, een eindzege op een grandslamtoernooi heeft hij nog niet op zijn palmares staan. In 2020 en vorig jaar reikte hij tot de eindstrijd op de US Open. In het gemengd dubbelspel op Roland Garros was Koolhof vorig jaar wel het beste, samen met de Japanse Ena Shibahara. Koolhof besloot zijn titel dit jaar niet te verdedigen.

Matwé Middelkoop bereikte maandag met zijn Duitse partner Andreas Mies wel de halve finale in Parijs. Het duo bleek te sterk voor titelverdedigers Jean-Julien Rojer uit Nederland en Marcelo Arévalo uit El Salvador.