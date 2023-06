Tsjechische Muchova als eerste naar halve finale op Roland Garros

De Tsjechische Karolina Muchova heeft ten koste van Anastasia Pavlioetsjenkova de halve finale van Roland Garros bereikt. De 31-jarige Russische greep naast een kans op een nieuwe finale in Parijs, die ze twee jaar geleden verloor van Barbora Krejcikova uit Tsjechië. Na 1 uur en 40 minuten moest Pavlioetsjenkova zich dinsdag gewonnen geven (7-5 6-2).

Pavlioetsjenkova miste een groot deel van het vorige seizoen door een knieblessure. De Russische is afgezakt naar de 333e plek op de wereldranglijst en werd daarmee de laagstgeklasseerde kwartfinaliste op Roland Garros ooit. Muchova is de nummer 43 van de wereld en had tot nu toe als beste prestatie een halvefinaleplek op de Australian Open in 2021.

Muchova brak haar opponente al in de eerste game. In de eerste set volgden over en weer nog vier breaks, waarna de Tsjechische het op eigen service afmaakte. In de tweede set nam Muchova al snel een grote voorsprong en benutte vervolgens haar tweede wedstrijdpunt.

Muchova speelt in de halve finale tegen Aryna Sabalenka uit Belarus of de Oekraïense Elina Svitolina, die Raemon Sluiter als trainer heeft.