Ayuso wint koninginnenrit in Zwitserland, Kelderman houdt stand

De Spaanse wielrenner Juan Ayuso heeft de koninginnenrit in de Ronde van Zwitserland op zijn naam geschreven. De renner van UAE Team Emirates reed in de vijfde etappe iedereen eraf op de laatste beklimming en kwam solo over de meet in La Punt. Hij had 54 seconden voorsprong op de Deen Mattias Skjelmose, die als tweede finishte en de leiderstrui overnam van de Oostenrijker Felix Gall.

Wilco Kelderman ging opnieuw met de besten mee omhoog in de 211 kilometer lange etappe, met daarin de Furkapass, Oberalppas en Albulapass als hindernissen. De Nederlander van Jumbo-Visma arriveerde in dezelfde tijd als Skjelmose als zesde. Dat is ook zijn positie in het algemeen klassement.

Skjelmose heeft in de stand 8 tellen voorsprong op Gall. Ayuso steeg door zijn ritwinst naar de derde plek, op 18 seconden van de leider. De Belgische wereldkampioen Remco Evenepoel verloor wat tijd in de laatste klim; hij kwam als tiende over de meet op 1.20. Hij zakte naar de vierde plaats in het klassement met 46 seconden achterstand.

Voor Ayuso is het de tweede overwinning van dit seizoen. Eerder won hij de individuele tijdrit in de Ronde van Romandiƫ. Vorig jaar eindigde de pas 20-jarige renner als derde in de Ronde van Spanje. Hij viel in de etappe van Fiesch naar La Punt aan op 13 kilometer van de finish, tijdens de beklimming van de Albulapass. Onderweg naar de top haalde hij nog de overgebleven renners in die mee zaten in de groep die al vroeg in de etappe op avontuur was gegaan.

In die vluchtgroep was ook Nederlands kampioen Pascal Eenkhoorn mee. De renner van Lotto-Dstny vergaarde zoveel punten voor het bergklassement, dat hij aan het einde van de etappe de bijbehorende bolletjestrui mocht aantrekken.