Van den Berg sprint naar ritwinst Route d’Occitanie

De Nederlandse wielrenner Marijn van den Berg heeft de eerste etappe van de Franse rittenkoers Route d’Occitanie gewonnen. De renner van EF Education was in de rit van Narbonne naar Gruissan (184 kilometer) de snelste in de eindsprint van een door waaiers uitgedund peloton. Hij was in de sprint sneller dan de Italiaan Elia Viviani, die tweede werd. De Fransman Sandy Dujardin sprintte naar de derde plaats.

De 23-jarige Van den Berg boekte in het begin van het jaar op Mallorca in de Trofeo Ses Salines – Alcudia zijn eerste profzege.

De Route d’Occitanie duurt tot en met zondag.