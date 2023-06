Griekspoor klopt Fin Ruusuvuori en staat in finale Rosmalen

Tallon Griekspoor kan zondag voor de tweede keer een ATP-toernooi winnen. De Nederlandse tennisser bereikte ten koste van de Fin Emil Ruusuvuori de finale op het gras in Rosmalen. Griekspoor zegevierde in de halve eindstrijd met 6-4 7-5.

De 26-jarige Griekspoor neemt het in de finale op tegen de Australiër Jordan Thompson, die eerder op zaterdag zijn landgenoot Rinky Hijikata versloeg.

Griekspoor kende tegen Ruusuvuori, die op de wereldranglijst vier plekken lager staat, een uitstekende start. De Haarlemmer zorgde in de eerste game direct voor een break. Bij 4-3 kreeg Ruusuvuori kansen om op de opslagbeurt van Griekspoor terug te slaan, maar hij slaagde daar niet in. Griekspoor pakte de game alsnog en sloeg bij 5-4 toe op zijn eerste setpunt: 6-4.

In de tweede set ging Ruusuvuori beter spelen en won hij zijn opslaggames vrij eenvoudig. Een derde set leek aanstaande toen Griekspoor bij een achterstand van 5-4 een setpunt tegen kreeg. De thuisspeler redde zich met twee aces en toonde zich een game later bijzonder efficiënt. Griekspoor had aan één breakpunt genoeg om toe te slaan en kwam op 6-5. Daarna maakte hij het op overtuigende wijze af.

Griekspoor staat dankzij zijn zege nu virtueel op de 33e plaats op de wereldranglijst. Daardoor komt een geplaatste status op Wimbledon dichtbij. De beste 32 tennissers worden geplaatst. Griekspoor is nu nog de mondiale nummer 38.